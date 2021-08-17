Премьер Эстонии призвала Меркель ввести новые санкции против Белоруссии

ТАЛЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС ввести новые санкции против Белоруссии. Об этом она заявила во вторник в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Ситуация требует, чтобы члены Европейского союза начали обсуждение новых санкций против белорусского режима, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. - Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим".

Каллас, которая находилась во вторник с визитом в Берлине, также призвала не допустить превращения Афганистана в арену для терроризма.

"Естественно, мы должны постараться избежать того, чтобы происходящее там стало ареной для терроризма, представляющей угрозу для нас самих, - добавила эстонский премьер. - Свобода и права женщин и детей не должны оказаться под ударом, достигнутое ранее нужно сохранить".

Каллас и Меркель также обсудили газопровод "Северный поток - 2", вопросы безопасности региона Балтии, а также достижение климатической нейтральности, указано в сообщении.