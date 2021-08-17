СМИ: экс-президент Афганистана Гани 16 августа вылетел из Узбекистана в Оман

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Ушедший в отставку президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник вечером вылетел из Узбекистана в Оман. С таким утверждением выступила во вторник афганская газета Hasht e Subh Daily со ссылкой на свои источники.

После захвата радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) Кабула 15 августа Гани, как сообщает газета, вылетел в Узбекистан. Оттуда в понедельник вечером он самолетом направился в столицу Омана город Маскат.

Между тем официальной информации о местонахождении Гани на данный момент нет. Сообщалось, что он покинул Афганистан вместе с супругой Рулой Гани и двумя ближайшими помощниками. После этого глава государства объявил в Facebook о своем решении сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролитие.

Агентство Пажвок в понедельник сообщило, что большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана покинули страну после бегства Гани. В прошлом известные политические деятели маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, якобы скрылись в Таджикистане после захвата талибами города Мазари-Шариф - главного на севере страны. Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани отбыл в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел - в Великобританию. Последний министр обороны Бисмилла Мохаммади уехал в Дубай, а глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан - в Иран.