Почти 2 тыс. нелегалов пытались попасть в Польшу из Белоруссии с начала августа

ВАРШАВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. нелегальных мигрантов с начала августа совершили попытку незаконно пересечь польскую границу со стороны Белоруссии. Об этом сообщило во вторник на своем официальном сайте МВД Польши.

Согласно данным ведомства, за две недели на польско-белорусской границе было зарегистрировано 1 935 попыток нелегально проникнуть в Польшу. "Пограничная охрана предотвратила 1 175 попыток пересечения границы. 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры", - указано в сообщении.

Во вторник польское правительство приняло проект внесения поправок в законодательство об иностранцах, который призван стать ответом на нарастающие проблемы с нелегальной миграцией. В частности, цель поправок - облегчить процедуры выдачи иностранцам обязательств покинуть страну.

По информации радиостанции Эр-эм-эф, одновременно правительство готовится к дальнейшему наплыву нелегальных мигрантов. Ведутся работы над распоряжением, которое позволит вдвое увеличить количество мест для мигрантов в охраняемых центрах. Сейчас на одного человека должно приходиться 4 кв. м площади. В будущем этот показатель может быть сокращен до 2 кв. м.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.