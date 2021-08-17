Глава Европарламента Сассоли встретился с Тихановской в Вильнюсе

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли в ходе визита в Вильнюс провел встречу с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской и пообещал ей продолжать оказывать давление на Минск. Об этом Сассоли написал во вторник в Twitter.

"Мы должны продолжать оказывать давление на белорусский режим и продолжать поддерживать тех, кто смело борется за демократию", - написал он, отметив, что заявил это на встрече с Тихановской.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.