Британские ВВС подняли в воздух истребители навстречу российскому бомбардировщику Су-24

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли в воздух истребители Typhoon с авиабазы рядом с румынским городом Константа для сопровождения самолета, который они идентифицировали как фронтовой бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба британских ВВС.

"Истребители Typhoon королевских ВВС из базирующегося в Румынии 121 экспедиционного авиакрыла поднялись в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель (Су-24 - фронтовой бомбардировщик), пролетавший в международном воздушном пространстве над Черным морем", - говорится в сообщении.

Военные из Соединенного Королевства утверждают, что российский самолет якобы вошел в район полетной информации Бухареста и направлялся в сторону воздушного пространства Румынии. По их данным, экипаж Су-24 не передал план полета и не стал разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, тем самым "создав угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства. Один из пилотов Typhoon рассказал, что британские истребители "сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста и направился на северо-восток". Затем самолеты королевских ВВС продолжили боевое патрулирование и потом вернулись на базу.