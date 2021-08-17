Сирийский военный погиб при артобстреле со стороны боевиков в Алеппо

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сирийский военнослужащий в провинции Алеппо погиб во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Вооруженным силам Турции территории. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории провинции Алеппо, нанесли артиллерийский удар из района населенного пункта Хизван. "Также артиллерийским обстрелам со стороны боевиков из района населенного пункта Джибрин подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна, в результате чего один военнослужащий вооруженных сил САР погиб", - заявил Кулить в ходе брифинга.

Также трое сирийских военных получили ранения во время обстрела со стороны террористов в провинции Хама на западе страны.

"В результате минометного обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Телль-Метыази провинции Хама получили ранения трое военнослужащих вооруженных сил САР", - сообщил Кулить.