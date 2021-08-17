В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась во вторник комментировать сообщения СМИ об израильском ударе в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее во вторник агентство SANA сообщило, что звуки нескольких взрывов были слышны на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра, граничащей с Израилем и Ливаном. Агентство утверждает, что причиной инцидента является обстрел со стороны Израиля.