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Смена власти в Афганистане

Совет ООН по правам человека проведет 24 августа спецсессию по Афганистану

Спецсессия созывается по просьбе Афганистана, Пакистана и координатора Организации исламского сотрудничества

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 24 августа в Женеве специальную сессию, посвященную ситуации в Афганистане. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СПЧ.

Отмечается, что спецсессия созывается 24 августа по просьбе Афганистана, Пакистана и координатора Организации исламского сотрудничества в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". Эту просьбу поддержали в общей сложности 89 государств.

Большинство делегаций выступят на сессии в формате телеконференции.

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Смена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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