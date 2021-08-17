Фармацевту в США грозит более века тюрьмы за продажу удостоверений о вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Фармацевт из Чикаго (штат Иллинойс) был арестован за продажу удостоверений о вакцинации от коронавируса. Как сообщил во вторник Минюст США, за каждый из 12 вменяемых пунктов обвинения ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

По сведениям ведомства, 34-летний Чжао Тантан продал в марте и апреле этого года 125 сертификатов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США через онлайн-платформу 11 различным покупателям. Каждое удостоверение о пройденной вакцинации он оценивал в $10. Власти предъявили ему обвинения в краже государственной собственности.

"Намеренно продавая карты вакцинации для невакцинированных, [злоумышленник] подвергает миллионы американцев риску травмы или смерти", - приводятся в пресс-релизе слова Эммерсона Бьюи, агента ФБР, ведущего это дело, который добавил, что "назначение такой малой цены за безопасность нашего народа - это не только оскорбление тем, кто вносит свой вклад в борьбу с COVID-19, но и федеральное преступление с серьезными последствиями".