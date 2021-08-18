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Смена власти в Афганистане
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Байден и Джонсон договорились провести онлайн-встречу лидеров G7

Как сообщили в Белом доме, она запланирована на следующую неделю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Президент США Джо Байден Toby Melville/Pool Photo via AP
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Президент США Джо Байден
© Toby Melville/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора во вторник договорились провести на следующей неделе онлайн-саммит G7, посвященный ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - сказано в сообщении.

"Они высоко оценили храбрость и профессионализм своих военных и гражданского персонала, которые работают плечом к плечу в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана <...>. Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по дальнейшей политике относительно Афганистана, включая способы дальнейшего предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам", - добавили в пресс-службе Белого дома.

Теги
СШАВеликобританияБайден, ДжоДжонсон, БорисСмена власти в Афганистане
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