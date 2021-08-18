Министр иностранных дел Перу ушел в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 августа. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо принял отставку министра иностранных дел страны Эктора Бехара. Соответствующее официальное заявление приводит газета El Peruano, издание правительства южноамерикансмкой республики.

"Эктор Бехар представил президенту Педро Кастильо прошение об отставке с поста министра иностранных дел. В этой связи глава государства принял отставку господина Бехара", - цитирует издание документ.

Накануне в перуанских СМИ начали тиражировать ноябрьские высказывания Бехара. Он заявлял, что "терроризм в Перу начался с ВМС, что можно проследить исторически, поскольку их к этому готовило ЦРУ". Кроме того, внимание журналистов привлекло заявление Бехара о том, что появление в Перу леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" ("Сияющий путь") "стало в значительной степени результатом работы ЦРУ и спецслужб". Эти слова министра вызвали резкую критику со стороны оппозиции, а также ВМС.

Бехар занимал пост главы МИД Перу с момента вступления в должность Кастильо в конце июля 2021 года.