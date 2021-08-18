СМИ: войска бывшего вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Войска, верные бывшему вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху, ведут бои с вооруженными формированиями движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Панджшере к северу от Кабула. Об этом сообщил во вторник вещающий из Бейрута проиранский телеканал Al-Alam.

По его информации, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов. Через Чарикар и туннель Саланг проходит стратегическое шоссе, связывающее Кабул с Мазари-Шарифом - административным центром северо-западной провинции Балх.

14 августа формирования "Талибана" захватили этот город, правительственные силы сдали его фактически без боя, оставив свои позиции и вооружения. После овладения талибами Мазари-Шарифа, у экс-президента республики Ашрафа Гани пропала надежда организовать сопротивление движению "Талибан" с помощью Северного альянса, который воевал на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции в 2001 году.

Между тем афганский военный источник сообщил телеканалу, что предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил сейчас в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.

13 августа Дустум - этнический узбек, занимавший пост вице-президента Афганистана в 2014-2020 годах, - принял участие в совещании, которое проводил в Мазари-Шарифе глава Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур. Эта встреча была посвящена созданию комитетов народного сопротивления для отпора наступлению талибов. Спустя сутки Нур, который является политическим лидером этнических таджиков, заявил, что падение Мазари-Шарифа стало результатом заговора.

Во вторник занимавший в президентство Ашрафа Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" радикальному движению "Талибан", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам.

Бегство Ашрафа Гани

Агентство Пажвок в понедельник сообщило, что большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана покинули страну после бегства президента Ашрафа Гани из Кабула. По его сведениям, маршал Абдул-Рашид Дустум и Атто Мухаммади Нур якобы скрылись в Таджикистане после захвата Мазари-Шарифа. Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани отбыл в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел - в Великобританию. Последний министр обороны Бисмилла Мохаммади уехал в Дубай, а глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан - в Иран.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель движения Забихулла Муджахид заверил, что талибы "не собираются никому мстить и превращать территорию страны в плацдарм для угроз соседям", они намерены сделать Афганистан "единым для всех". Он подтвердил, что бывшим чиновникам будет предоставлена амнистия.