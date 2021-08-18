США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Американские власти 17 августа эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, обладателей вида на жительства в Соединенных Штатах и членов их семей. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, всего за последние дни из Афганистана эвакуировано в общей сложности свыше 3,2 тыс. человек.

"Сегодня военными рейсами США были эвакуированы примерно 1,1 тыс. граждан США, постоянных жителей США и членов их семей. <...> Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. Всего во вторник было осуществлено 13 рейсов.

"На данный момент мы эвакуировали более 3,2 тыс. человек, включая наш персонал. В дополнение к этим более чем 3,2 тыс. эвакуированных мы переместили более 2 тыс. афганцев, обратившихся за получением специальной иммиграционной визы в США", - добавил представитель Белого дома.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.