Трамп назвал итоги вывода войск из Афганистана самым большим унижением для США

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что вывод войск из Афганистана под руководством действующего лидера Джо Байдена стал самым большим унижением для США. Таким мнением он поделился во вторник в эфире телеканала Fox News .

Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой

По словам Трампа, для США настали "ужасные времена". "Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению", - отметил экс-президент.

"Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило, - указал Трамп. - В это просто невозможно поверить".

"Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши [международные] отношения, - продолжил бывший американский лидер. - Наблюдая за происходящим, китайцы испытывают радость и смеются над нами". "Это самое большое унижение в истории нашей страны", - заключил Трамп.

Риск для американцев

Трамп считает, что около 40 тыс. американцев, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у талибов.

"Подумайте, что происходит сейчас. Я слышал, что по меньшей мере 40 тыс. американцев <...>, "Талибан" - это хорошие бойцы, я говорю вам, мы должны отдать им должное, - сказал он. - <...> "Талибан" окружил аэропорт. Кто знает, как они отнесутся. <...> Если они умны, то должны позволить американцам улететь".

"Были ситуации с двумя, тремя, четырьмя заложниками. Мы получили 40 тыс. американцев, не считая тех людей, которые нам помогали в Афганистане, - отметил Трамп. - Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. 40 тыс. потенциальных заложников, минимум 11 тыс., но это может быть 40 тыс. Никто не знает, насколько много".

Угроза хищения данных

Россия и Китай из-за неорганизованного выхода США из Афганистана получат доступ к оставленной американской технике, считает Трамп.

В мае газета Stars and Stripes сообщила, что американские военные в спешке покинули свою базу в районе военного аэродрома в провинции Кандагар, бывшую некогда крупнейшим местом дислокации сил США и НАТО в Афганистане, при этом не скоординировав свои действия с правительственными войсками. "Я намеревался забрать все военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай", - сказал он.

Помимо этого, Трамп также обосновал свои планы забрать всю американскую технику тем, что "знал, что они [правительственные войска] не будут сражаться".

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.