Лукашенко назвал Мезенцева убежденным сторонником углубления интеграции Белоруссии и РФ

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил в среду государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, назвав его убежденным сторонником углубления интеграционных процессов между Белоруссией и Россией.

"Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - отметил в поздравлении президент, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Белоруссии и России, "укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня".