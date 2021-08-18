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Лукашенко назвал Мезенцева убежденным сторонником углубления интеграции Белоруссии и РФ

Президент республики надеется, что деятельность государственного секретаря Союзного государства будет и в дальнейшем объединять народы двух стран

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил в среду государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, назвав его убежденным сторонником углубления интеграционных процессов между Белоруссией и Россией.

"Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов", - отметил в поздравлении президент, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Белоруссии и России, "укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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