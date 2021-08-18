{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Обновлено 

Китай пообещал помогать Афганистану и после установления талибами контроля над страной

В МИД КНР намерены установить новые дипотношения с республикой после стабилизации там обстановки

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китайские власти намерены помогать Афганистану и после установления контроля над этой страной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - сообщил он на брифинге.

Китай установит новые дипотношения с Афганистаном после стабилизации там обстановки.

Теги
АфганистанКитайПродвижение "Талибана" в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Bild: германская разведка не думала, что талибы быстро захватят власть в Кабуле
Федеральная разведывательная служба ФРГ считала, что взятие столицы Афганистана маловероятно до сентября
Читать полностью