Китай пообещал помогать Афганистану и после установления талибами контроля над страной

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китайские власти намерены помогать Афганистану и после установления контроля над этой страной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - сообщил он на брифинге.

Китай установит новые дипотношения с Афганистаном после стабилизации там обстановки.