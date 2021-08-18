Глава британского штаба обороны призвал дать шанс талибам на построение государства

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), установившее контроль над подавляющей частью Афганистана, должно получить шанс на формирование своего правительства и проведение выбранного политического курса. Соответствующее мнение в среду озвучил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

По его словам, Соединенному Королевству "нужно набраться терпения" и "позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения". Картер отметил, что нынешний "Талибан" "может отличаться от того движения, которое [правило] в 1990-е годы". "Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее", - подчеркнул британский военачальник.

При этом он призвал "не забывать, что они не являются однородной организацией". "В состав "Талибана" входят различные племенные группировки, которые были образованы людьми со всей сельской местности Афганистана", - сказал Картер.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан, сотрудников посольств и сотрудничавших с западной коалицией афганцев.