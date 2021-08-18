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Силы спецопераций Украины провели учения около Крыма

Главными задачами во время обучения в украинском Минобороны называют, в частности, проведение "контрдиверсионных мероприятий" и "отработку механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп"

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Украинские силы специальных операций провели учения в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Украины.

"На Херсонщине происходят плановые учения подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что постоянные тренировки военных обусловлены наличием в регионе критических объектов инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. Тренировки проходят днем и ночью, заверили в пресс-службе Минобороны.

"Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Учения всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, а также местными органами государственной власти и самоуправления", - заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Главными задачами военных во время обучения пресс-служба называет проведение "контрдиверсионных мероприятий", "отработку механизмов выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, передвигающихся автотранспортом, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории".

Украинские военные регулярно проводят учения на границе с Крымом. В начале августа украинское военное ведомство сообщало о тренировках десантников в этом районе. В конце июля ВСУ сообщили о проведении тренировки на границе с Крымом с использованием зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук".

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