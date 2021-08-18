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Смена власти в Афганистане

ЕК предложила странам ЕС отказаться от возвращения мигрантов в Афганистан

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила о необходимости пресекать нелегальные пути и не допускать насильственного возвращения мигрантов в Афганистан
© EPA-EFE/KOSTAS TSIRONIS

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предложила странам ЕС отказаться от практики принудительного возвращения нелегальных мигрантов в Афганистан и наладить механизм легального переселения беженцев оттуда в Европу.

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Об этом она написала в среду в Twitter в преддверии неформальной видеоконференции глав МВД ЕС по миграции, которая пройдет во второй половине дня.

"Я предложу министрам план действий по Афганистану. Мы должны позаботиться [эвакуировать] персонал ЕС, наших граждан и местных работников, предоставить гуманитарную помощь уязвимым группам в Афганистане и соседних странах, создать легальные и безопасные пути [для приема беженцев], включая механизмы расселения по странам ЕС. Мы также должны пресекать нелегальные пути и не допускать насильственного возвращения мигрантов в Афганистан", - написала она.

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