СМИ: два человека погибли в ходе акции в поддержку афганского флага в Нангархаре

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в силовых структурах.

По его сведениям, члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по протестующим, в результате два человека погибли и 10 были ранены. Аналогичная акция, как указало агентство Pajhwok, прошла в провинции Хост. Судя по опубликованным агентством фотографиям, в ней приняли участие десятки афганцев.

В понедельник телеканал TOLO news информировал о том, что после захвата Кабула талибы подняли над зданиями госучреждений афганской столицы белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры).