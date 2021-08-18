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Продвижение "Талибана" в Афганистане

СМИ: два человека погибли в ходе акции в поддержку афганского флага в Нангархаре

Талибы открыли огонь по протестующим, сообщил телеканал Al Jazeera
© Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в силовых структурах.

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По его сведениям, члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) открыли огонь по протестующим, в результате два человека погибли и 10 были ранены. Аналогичная акция, как указало агентство Pajhwok, прошла в провинции Хост. Судя по опубликованным агентством фотографиям, в ней приняли участие десятки афганцев.

В понедельник телеканал TOLO news информировал о том, что после захвата Кабула талибы подняли над зданиями госучреждений афганской столицы белые флаги "Исламского эмирата Афганистан" с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры).

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