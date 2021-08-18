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Литва вручила Белоруссии ноту в связи с нарушением границы сотрудниками погранохраны

Вильнюс призвал Минск воздержаться от шагов, которые могут трактоваться как провокационные, сообщил глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис REUTERS/Janis Laizans
Описание
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© REUTERS/Janis Laizans

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Нота протеста в связи с нарушением литовской границы группой сотрудников белорусской погранохраны вручена в среду Белоруссии. Об этом сообщил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы информировали Белоруссию о нашей серьезной озабоченности еще одной провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная", - заявил он. Вильнюс, по словам министра, призвал Минск воздержаться от шагов, которые могут трактоваться как провокационные.

Ландсбергис также сообщил, что об инциденте на литовско-белорусской границе информированы партнеры Вильнюса в ЕС и НАТО.

Как утверждает Служба охраны госграницы при МВД Литвы, группа из 12 человек - сотрудников погранохраны Белоруссии, якобы сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила во вторник литовскую границу в Шальчининкском районе. На месте инцидента находились и сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами. После повторного предупреждения о нарушении границы белорусы вернулись на свою сторону. Происходившее, как утверждал Ландсбергис, было заснято на видео.

Теги
БелоруссияЛитва
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