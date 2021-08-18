WSJ: дипломаты США в Германии испытали симптомы "гаванского синдрома"

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере два дипломата США в Германии обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает в среду со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По словам дипломатов, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонницу и заторможенность. Некоторые из них даже не могли работать, отмечает газета. Представители США указали, что схожие симптомы наблюдались у американского персонала и в других европейских странах, однако не уточнили, в каких.

В июле журнал The New Yorker сообщил, что в текущем году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии". В свою очередь директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что не исключает связи РФ с "гаванским синдромом" у американских дипломатов, однако не хочет делать поспешных выводов.

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2017 году назвала абсурдом попытки увидеть заинтересованность Москвы в таких инцидентах на Кубе.