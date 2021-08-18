В отношении экс-президента Молдавии Додона начали антикоррупционную проверку

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Имущество экс-президента Молдавии Игоря Додона проверят на соответствие его доходам. Об этом сообщила руководитель Национального органа по неподкупности Родика Анточ в интервью изданию Anticoruptie, которое было опубликовано в среду.

"Управление начало проверку по собственной инициативе, а также основываясь на журналистских расследованиях и нескольких жалобах. <…> Я не стану вдаваться в подробности, чтобы не повлиять на следствие и на инспектора, рассматривающего дело", - сказала Анточ. Она уточнила, что проверка имущества чиновников - это обычный процесс, который должны проходить все высокопоставленные чиновники.

Как отметила пресс-секретарь возглавляемой Додоном Партии социалистов Республики Молдова Кармена Стерпу, проверки в отношении Додона начались в декабре прошлого года, после того как он покинул пост президента. "Важно, чтобы проверяющие органы не руководствовались двойными стандартами и также обращали внимание на журналистские расследования в отношении нынешних руководителей", - отметила пресс-секретарь.

Национальный орган по неподкупности проверяет декларации о доходах, наличие конфликта интересов у государственных служащих, включая президента, депутатов парламента, министров, работников государственной администрации, а также судей и прокуроров.