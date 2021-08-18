На севере Афганистана создаются отряды сопротивления талибам

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Отряды сопротивления захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) формируются в северной провинции Панджшер. Как сообщил ТАСС в среду источник в регионе, в отряды могут входить до "нескольких тысяч" человек.

"В последние дни создаются отряды сопротивления из представителей местного населения, узбеков и хазарейцев для противостояния "Талибану", власть которого здесь не признают и никогда не признают. <...> Помимо этого, из соседних регионов в Панджшер прибыло много переселенцев, в основном женщин и детей, бежавших от талибов", - указал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, в настоящий момент продолжаются боестолкновения между боевиками "Талибана" и отрядами сопротивления в северо-восточных провинциях Каписа и Тахар. "Все эти события чреваты новой гражданской войной в Афганистане", - резюмировал он.

Во вторник занимавший в президентство Ашрафа Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" "Талибану", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала "Аль-Алям", верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.

Кроме того, Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в своем письме, опубликованном 16 августа во французском журнале La R gle du jeu, объявил об организации сопротивления талибам, центром которого станет провинция Панджшер.