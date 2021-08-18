Науседа заявил, что действия Минска несут угрозу международному сообществу

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Действия белорусских властей на границе с Литвой несут угрозу международному сообществу. С таким утверждением в среду выступил президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Режим, который превратил людей, ищущих лучшей жизни, в орудие своей гибридной атаки, должностные лица которого, доставляя мигрантов [из стран Азии и Африки], нарушают границы, несет угрозу не только соседним странам, но и всему международному сообществу", - приводятся в сообщении слова литовского лидера, откликнувшегося на пограничный инцидент во вторник.

Как утверждает Служба охраны госграницы при МВД Литвы, группа из 12 человек - сотрудников погранохраны Белоруссии, якобы сопровождавшая более 30 нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила во вторник литовскую границу в Шальчининкском районе. На месте инцидента находились сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами. После повторного предупреждения о нарушении границы белорусы вернулись на свою сторону. Происходившее, как утверждается, было заснято на видео.

В связи с этим МИД Литвы в среду передал Белоруссии ноту протеста, в которой выражается серьезная озабоченность "провокацией на границе, где ситуация и без того напряженная".