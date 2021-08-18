Джонсон заявил, что Великобритания прекратит депортацию нелегальных мигрантов в Афганистан

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании перестанут депортировать нелегальных мигрантов в Афганистан в условиях захвата власти в республике боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая перед депутатами парламента, которые прервали каникулы для обсуждения ситуации в Афганистане.

"Мы не будем отправлять людей обратно в Афганистан. Но мы также не будем позволять людям из Афганистана попадать в Великобританию нелегальным путем. Мы хотим быть открытыми миру, но мы также обязаны уделять внимание собственной безопасности. В ближайшие недели вместе с нашими партнерами мы удвоим усилия по защите нашего государства, наших граждан и наших национальных интересов от угроз, которые могут идти со стороны контролируемого талибами Афганистана, - от терроризма до наркоторговли", - сказал он.

Джонсон также подтвердил информацию о том, что Лондон разработал программу, которая предполагает поэтапное переселение в королевство 20 тыс. беженцев из Афганистана.

Британский премьер отметил, что на настоящий момент Лондон эвакуировал из Кабула 306 подданных Соединенного Королевства и 2 052 гражданина Афганистана. "С выходных ситуация стабилизировалась, но она остается опасной. Британские официальные лица на месте делают все, что могут, чтобы ускорить перемещение людей: тех, кто нуждается в вывозе, в том числе через правительственную схему эвакуации, и тех, кто соответствует критериям, чтобы добраться из Кабула в аэропорт. Стоит признать, что пока "Талибан" позволяет, чтобы эта эвакуация продолжалась", - отметил Джонсон.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.