Талибы взорвали статую лидера хазарейцев в Бамиане

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) взорвали установленный в Бамиане памятник лидеру шиитского ополчения и лидера народности хазарейцев Абдуле Али Мазари, который воевал против талибов во время гражданской войны в Афганистане в 1990-х годах. Об этом сообщил в среду живущий в Европе пакистанский правозащитник Салим Джавед на своей странице в Twitter.

"Пришло подтверждение, что статуя шахида (мученика) Мазари была взорвана и подвергнута вандализму вчера вечером, сразу после заверений представителя Талибана в "амнистии" и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле. Лидер хазарейцев А. Мазари был удостоен звания "Мученик национального единства" правительством Афганистана в 2016 году за отстаивание равных прав для всех этнических групп страны. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолета в Газни", - сообщил Джавед.

Местные СМИ также распространили фотографии разрушенной статуи Али Мазари.

Ранее талибы объявили всеобщую амнистию для всех должностных лиц афганского правительства и призвали их вернуться к работе, в том числе женщин, "ведущих себя в соответствии с законами шариата". Индийская пресса напоминает, что это уже не первое разрушение статуй талибами в Бамианской долине - в 2001 году они взорвали там знаменитые древние статуи Будд VI-VII веков нашей эры, которых талибы объявили "ложными идолами".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.