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Смена власти в Афганистане
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По меньшей мере 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

Собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы, передает Reuters
© REUTERS/Stringer

ТАСС, 18 августа. По меньшей мере 17 человек получили травмы в результате давки в аэропорту Кабула в среду. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

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По его данным, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы.

Чиновник, работающий в аэропорту, который отказался назвать свое имя, сказал, что не слышал каких-либо сообщений о насилии со стороны боевиков "Талибана" (запрещено в РФ) за пределами аэропорта.

С момента перехода Афганистана под контроль талибов граждане пытаются покинуть страну и собираются в кабульском аэропорту, где произошло уже несколько несчастных случаев. Так, с понедельника около 40 человек погибли в результате давки и стрельбы, несколько людей сорвались со взлетавшего самолета, еще один погиб в отсеке, куда убираются шасси.

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