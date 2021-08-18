Кабмин Украины одобрил два решения о выходе из соглашений СНГ по космосу

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило проект указа президента Владимира Зеленского о выходе страны из соглашения СНГ о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ. Такое решение было принято на заседании в среду.

"Выйти из соглашения о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ, подписанном 15 мая 1992 года в г. Ташкенте", - говорится в проекте указа. Документ утратил в силу в 2019 году, а его бывшие участники продолжают работу на основании новой конвенции.

В соглашении, из которого вышла Украина, среди прочего, было закреплено, что государства-участники "обязуются передавать и обмениваться необходимой информацией, связанной со всеми направлениями космической деятельности и представляющей взаимный интерес, и не допускать ее утечки".

В пояснительной записке к проекту указа сказано, что соглашение "в современных условиях не отмечается национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяется".

Кроме того, правительство Украины приняло решение выйти из соглашения СНГ о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства". В кабмине отметили, что это соглашение также "не отвечает национальным интересам Украины".

Правительство Украины 4 августа приняло решение прекратить участие страны в соглашении СНГ о совместном исследовании и использовании космоса.

Конвенция СНГ и курс Киева на выход из соглашений Содружества

Конвенция Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях подписана 28 сентября 2018 года в Душанбе. Она приставляет собой рамочный межгосударственный договор, подготовленный в целях совершенствования нормативно-правовой базы и активизации совместной деятельности участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ позволит объединить научные и производственные ресурсы заинтересованных государств в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о начале процесса разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев начал процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. В частности, страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В феврале Украина вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, в марте - из соглашения по сотовой связи и о сотрудничестве в сфере туризма.