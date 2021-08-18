НАТО и ЕС обратились к Польше с просьбой вывезти из Афганистана часть персонала

ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Европейский союз и НАТО обратились к Польше с просьбой вывезти из Афганистана часть их сотрудников. Об этом заявил в среду на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"НАТО и ЕС попросили нас эвакуировать часть персонала этих организаций, - сказал он. - Мы уже выполнили определенные оперативные действия, чтобы эту эвакуацию провести".

Как сообщил Моравецкий, Польша уже эвакуировала своих граждан и людей, которые сотрудничали с польской стороной, из Афганистана в Узбекистан. "Очередной самолет летит в Афганистан", - информировал глава правительства. Всего власти планировали отправить три военных самолета. По информации Польского телевидения, польский самолет с 150 пассажирами на борту недавно вылетел из Кабула.

"Надеюсь, ситуация в Афганистане не ухудшится, но мы знаем, что политическое положение крайне напряженное после решения американцев о выводе сил", - указал Моравецкий.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.