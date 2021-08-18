Председатель Европарламента призвал готовиться к волне миграции из Афганистана

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Европа должна готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана после захвата власти в стране движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду заявил журналистам председатель Европарламента Давид Сассоли, находящийся с визитом в Литве.

"Мы должны быть готовы к тому, что миграция может быть использована в качестве гибридного инструмента [достижения политических целей], к увеличению потока мигрантов из Афганистана", - сказал он.

Сассоли отметил, что последние события в этой стране наверняка приведут к росту миграции. По его словам, страну постараются покинуть прежде всего те афганцы, которые сотрудничали с международными миссиями. "Европа должна позаботиться об их безопасности", - подчеркнул он. "Еврокомиссия может принять решение об их [мигрантов] равномерном приеме странами - членами ЕС", - добавил Сассоли.