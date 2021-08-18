ЛНР и ДНР договорились о совместном поиске захоронений жертв конфликта

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Представители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) подписали в среду соглашение о взаимодействии в ходе поиска захоронений жертв конфликта в Донбассе и идентификации их останков. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Документ подписали в Луганске глава межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока и председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести, поиску мест захоронений погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Для ЛНР это очень важный шаг. Мы семь лет шли к этому, собирали информацию, устанавливали локации мест захоронений, собирали информацию о людях, которые ищут своих без вести пропавших родных и близких, - сказала Анна Сорока. - Мы можем сказать, что мы идем тем путем, которым необходимо, чтобы установить судьбу каждого человека, который был затронут этой войной, для того, чтобы создать базу ДНК-паспортов, и чтобы в дальнейшем все захоронения были подняты, установлена идентичность с родственниками".

Председатель межведомственной комиссии в ДНР Дарья Морозова добавила, что возможность привлечения представителей Украины к поиску захоронений на подконтрольной Киеву территории маловероятна. "Учитывая, что на протяжении шести лет никакие запросы к Украине по этому поводу вообще не увенчались успехом, поэтому я не тешу себя надеждами, что в ближайший раунд переговоров [контактной группы] украинская сторона скажет, что тоже хочет подключиться к этому вопросу", - сказала Морозова. Она выразила надежду, что на международные организации, выступающие посредниками на переговорах об урегулированию конфликта в Донбассе, повлияют на украинскую сторону и убедят ее подключиться к процессу поиска захоронений жертв конфликта.

Начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников сообщил, что ЛНР и ДНР создадут совместные базы данных ДНК для проведения идентификации останков жертв конфликта. По его словами, в ДНР создан архив биологических проб и генетических данных, взятых из захоронений жертв боевых действий в регионе. ДНР и ЛНР ведут создание архива генетических данных людей, разыскивающих родственников, пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе.

Ранее представители созданной по указу главы ЛНР межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки жертв конфликта в Донбассе из стихийных захоронений в селе Сабовка в пригороде Луганска и в Славяносербском районе ЛНР.