СМИ: Зеленский может скоро уволить Кличко с поста мэра Киева

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщило в среду украинское издание "Вести".

В свою очередь глава фракции "Голос" в Раде Ярослав Железняк сообщил в среду, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Для этого его могут освободить от должности министра на внеочередной сессии Верховной рады 23 августа. В случае отставки с должности главы городской госадминистрации, которого назначает и увольняет президент Украины, Кличко сохранит за собой выборную должность мэра Киева, но его возможности для управления столицей Украины значительно сузятся.

Повод для предположений о грядущем увольнении дал сам Кличко, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на "залетного ставленника". Мэр Киева расценил расследование предполагаемых злоупотреблений в киевской горадминистрации и на коммунальных предприятиях, которую проводят правоохранительные органы Украины, как подготовку оснований для его отставки.

"Тот сценарий, который сейчас отрабатывают на столичной власти - опасный прецедент для всей страны, - заявил Кличко в видеобращении, размещенном в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации. - Массовые обыски, которые парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением, политически мотивированным давлением на власть Киева".

"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично, а также создание препятствий для осуществления важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью - опорочить мою репутацию и создать обоснования для того, чтобы вопреки конституции назначить главой Киевской городской государственной администрации залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", - заявил мэр Киева.

По мнению обозревателей украинских СМИ, Зеленский считает Кличко потенциальным соперником на будущих выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году.