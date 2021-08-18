Талибы обязались обеспечить безопасность шиитов на церемонии Ашуры в Кабуле

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) заверили мусульман-шиитов в Афганистане, что обеспечат безопасность на церемонии Ашуры в Кабуле. Об этом сообщает в среду агентство Pajhwok .

Местные жители отмечают, что приуроченные к этому событию мероприятия в этом году проходят в большей безопасности, чем в предыдущие годы, когда на группы шиитов регулярно осуществлялись нападения со стороны радикалов из числа суннитов. В отличие от прошлых лет, шиитская община приняла решение не предоставлять оружие участникам церемонии для обеспечения безопасности, поскольку за нее отвечают талибы.

Ашура - религиозный траур по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В эти дни шииты в Афганистане носят черные одежды, бьют себя ладонями в грудь в знак скорби и поют религиозные гимны.

Траур длится первые десять дней месяца Мухаррам по лунному мусульманскому календарю (в этом году 10-19 августа). Главными становятся два последних дня этого периода, которые приходятся на 18 и 19 августа.