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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян: Армения готова возобновить процесс по урегулированию карабахского вопроса

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Армения готова на высшем уровне возобновить переговорный процесс по урегулированию нагорнокарабахского вопроса. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах", - заявил он.

Теги
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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