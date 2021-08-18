Пашинян: Армения готова возобновить процесс по урегулированию карабахского вопроса

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Армения готова на высшем уровне возобновить переговорный процесс по урегулированию нагорнокарабахского вопроса. Об этом в среду на заседании правительства во время представления программы нового кабмина заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Минская группа ОБСЕ неоднократно заявляла о необходимости полного восстановления переговорного процесса по нагорнокарабахскому вопросу. Мы приветствуем данные заявления и позицию и готовы на высоком и высшем уровне участвовать в переговорах", - заявил он.