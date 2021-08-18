Си Цзиньпин: Китай будет развивать отношения дружбы с Ираном при любых обстоятельствах

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Китайские власти при любых обстоятельствах будут развивать дружественные отношения с Ираном и намерены выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела этой страны. Такое заявление сделал в среду председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вне зависимости от того, какие изменения произойдут на международной арене и в регионе, наша страна будет непоколебимо развивать дружественные связи с Ираном", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который принял участие в телефонном разговоре с иранским президентом Эбрахимом Раиси по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как подчеркнул китайский лидер, Пекин и Тегеран должны оказывать друг другу поддержку при решении важных вопросов, затрагивающих ключевые интересы двух государств. "Китай против внешнего вмешательства во внутренние дела [Ирана], мы готовы усилить взаимодействие с вами для обмена опытом в области государственного управления", - добавил он.

По словам председателя КНР, китайские власти стремятся к укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства с Ираном. "Китай поддерживает ваши уместные требования при урегулировании вопросов, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Пекин на взаимовыгодной готов способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе.