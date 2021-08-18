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Смена власти в Афганистане
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В Казахстане пока не рассматривают вопрос о приеме беженцев из Афганистана

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил МИД проработать вопрос возвращения этнических казахов из Афганистана

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МИД республики проработать вопрос возвращения этнических казахов из Афганистана. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"В связи с обращением этнических казахов, находящихся в Афганистане, глава государства поручил МИД оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении их на историческую родину", - сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, на территории Афганистана проживает около 15 семей этнических казахов, это порядка 200 человек.

При этом он отметил, что Казахстан на данный момент не рассматривает вопрос о приеме беженцев из Афганистана.

Теги
АфганистанКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСмена власти в Афганистане
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