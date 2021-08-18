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ЕП проведет 19 августа экстренные слушания по Афганистану

На переговоры приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране, на которые приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщила в среду пресс-служба Европарламента.

"В результате разворачивающихся в Афганистане событий Комитет по иностранным делам и делегация ЕП по отношениям с Афганистаном проведут экстренное совместное заседание 19 августа, на которое приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель", - говорится в заявлении.

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