Глава египетской разведки передал премьеру Израиля приглашение посетить Египет

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Управления общей разведки Египта Аббас Камель передал в среду премьер-министру Израиля Нафтали Беннету приглашение посетить Каир от имени президента АРЕ Абделя Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Беннет сегодня впервые встретился с министром разведки Египта Аббасом Камелем в канцелярии премьера в Иерусалиме. Министр разведки Египта от имени президента ас-Сиси передал приглашение премьер-министру посетить Египет с официальным визитом в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что Беннет и Камель обсудили "аспекты израильско-египетских отношений, связанные с политикой, безопасностью и экономикой". "Также обсуждался вопрос о посредничестве Египта в ситуации с безопасностью в секторе Газа", - добавили в ведомстве израильского премьера.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.