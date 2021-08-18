США и часть других стран будут следить за соблюдением прав женщин в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и другие государства намерены внимательно следить за тем, как в Афганистане соблюдают права женщин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой Госдепартамента США.

В документе подчеркивается, что страны "глубоко озабочены" будущим девочек и женщин в Афганистане в том числе соблюдением их "прав на образование, работу и свободное передвижение". "Мы призывам тех, кто наделен властью и авторитетом в Афганистане, гарантировать их защиту", - подчеркивается в заявлении. В нем отмечается, что "любые формы дискриминации" в отношении женщин "следует предотвратить". Страны готовы оказать женщинам в Афганистане "гуманитарную помощь и поддержку".

"Мы будем внимательно следить за тем, как любое будущее правительство будет обеспечивать соблюдение прав и свобод, которые стали неотъемлемой частью жизни для женщин и девочек в Афганистане в последние 20 лет", - говорится в документе.

В Госдепартаменте отметили, что заявление подписали Евросоюз и ряд стран, в том числе Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.