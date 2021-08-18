В США заявили, что власти КНДР намерены уничтожить все следы христианства в стране

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Политика северокорейских властей направлена на уничтожение всех следов христианства, его последователей и институтов. К такому выводу пришла федеральная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF), которая опубликовала в среду 32-страничный доклад о нарушениях свободы религии в КНДР.

"Выводы, содержащиеся в этом докладе, свидетельствуют о том, что произвольные аресты и задержания, пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и отказ в основных правах на свободу вероисповедания были совершены против верующих органами северокорейского правительства. Эти нарушения, которые были зафиксированы еще в 2020 году, по всей видимости, призваны уничтожить все следы христианства, а также подавить и уменьшить влияние шаманизма в обществе", - считают авторы доклада.

Они в 2020 и 2021 годах провели беседы с бежавшими из КНДР лицами, которые пострадали за свое вероисповедание, были свидетелями случаев нарушения религиозных свобод, а также с бывшими северокорейскими чиновниками. Большинство из них покинуло республику в 2019 году.

По мнению комиссии, "кампания по истреблению всех христианских последователей и институтов в Северной Корее бесчеловечно эффективна и продолжается благодаря работе министерства государственной безопасности, простирающейся до Китая сети информаторов, наличию лагерей для политзаключенных, казней, а также образовательной и организационной системы, которая препятствует вероисповеданию с помощью школ и рабочих мест".

В докладе говорится, что "политика северокорейского правительства, направленная на грубейший отказ в праве на религиозную свободу, привела к систематическим, постоянным и вопиющим нарушениям этого права". "Эта реальность и централизация преследований по религиозным убеждениям открывает перед международным сообществом возможности для обеспечения правосудия, привлечения к ответственности и изменения поведения в тех случаях, когда могут быть выявлены лица и организации, ответственные за документально зафиксированные нарушения религиозной свободы", - полагают авторы работы.

USCIRF - независимая двухпартийная комиссия федерального правительства США, созданная в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года. Комиссия отслеживает по всему миру случаи нарушения религиозных свобод и предоставляет соответствующие рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США.