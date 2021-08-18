МИД Индии: соглашение о спутниках БРИКС стало началом сотрудничества "пятерки" в космосе

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 августа. /ТАСС/. Соглашение об обмене данными дистанционного зондирования Земли БРИКС, подписанное в среду странами-членами объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), стало первым шагом в деле сотрудничества "пятерки" в космосе. Об этом заявил представитель МИД Индии, которая в этом году председательствует в "пятерке", шерпа БРИКС Санджай Бхаттачарья.

"Я уверен, что это только начало нашего сотрудничества и взаимодействия в изучении и мирном использовании космического пространства для социально-экономического развития наших народов в областях, определенных настоящим соглашением", - сказал Бхаттачарья, выступление которого опубликовано на сайте МИД Индии. Соглашение было подписано в ходе совещания, прошедшего в формате видеоконференции. Документ предусматривает обмен полученными спутниками стран-членов объединения данными дистанционного зондирования Земли.

"Окончательная доработка и принятие Соглашения о группировке спутников дистанционного зондирования БРИКС - важный шаг в нашей работе и важная веха для взаимодействия БРИКС. Оно сыграет важную роль в улучшении жизни наших граждан во многих отношениях", - указал Бхаттачарья.

Он добавил, что подписанный документ поможет ускорить сотрудничество в различных секторах, в том числе глобальное изменение климата, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, предупреждение стихийных бедствий и управление водными ресурсами.

"Я рад, что это соглашение наконец было заключено под председательством Индии в этом году, и хотел бы выразить признательность за огромную работу, проделанную предыдущими председателями БРИКС за последние несколько лет, чтобы помочь нам приблизиться к консенсусу. Настоящее соглашение является нашим коллективным достижением, и в связи с этим примите мои самые сердечные поздравления", - сказал Бхаттачарья.