"Отряды гражданской самообороны Беларуси" признали террористической организацией

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии признал формирование "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом заявили в среду в Генеральной прокуратуре республики.

"По заявлению Генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической. С сегодняшнего дня деятельность данной структуры на территории нашей страны запрещена: решение Верховного Суда вступило в законную силу", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "любые дальнейшие действия, связанные с руководством, вербовкой, обучением и участием в деятельности данной организации повлекут наступление уголовной ответственности". В прокуратуре отметили, что сообщество "Отряды гражданской самообороны Беларуси" было создано в сентябре 2020 года "в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти". В Минске также заявили, что "руководители и члены организации не только обсуждали, но и приступили к совершению актов терроризма на территории Беларуси для дестабилизации общественного порядка, оказания воздействия на принятие решений органами власти".

История вопроса

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по предложению Комитета госбезопасности 28 июля направил в Верховный суд страны заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси" террористической организацией. В прокуратуре тогда проинформировали, что это формирование было создано в сентябре 2020 года под руководством гражданина Германии Дениса Васильевича Хофмана, 1986 года рождения. По данным ведомства, для вербовки и связи со сторонниками, а также совместного совершения преступлений были созданы телеграм-чаты и каналы, в которых подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранительным органам. В качестве координаторов преступной деятельности выступали граждане стран Евросоюза и проживающие там граждане Белоруссии, сообщили в ведомстве.

По фактам совершения членами этой организации терактов возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 289 ("Акт терроризма") и 359 ("Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Республики Беларусь.