ООН перевезла нескольких сотрудников из Афганистана в Казахстан

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Около 100 сотрудников ООН в Афганистане вылетели в среду из Кабула в Алма-Ату, где они продолжат работу удаленно. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в связи с сообщениями о прибытии в аэропорт Кабула самолета, зафрахтованного всемирной организацией.
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"Группа персонала ООН направляется из Кабула в Алма-Ату в Казахстане, где они продолжат работу в удаленном формате", - сказал он.
Дюжаррик добавил, что речь идет примерно о сотне сотрудников.