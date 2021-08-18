ООН перевезла нескольких сотрудников из Афганистана в Казахстан

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Около 100 сотрудников ООН в Афганистане вылетели в среду из Кабула в Алма-Ату, где они продолжат работу удаленно. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в связи с сообщениями о прибытии в аэропорт Кабула самолета, зафрахтованного всемирной организацией.