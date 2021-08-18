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Смена власти в Афганистане
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В ООН заявили, что ситуация на улицах городов Афганистана медленно нормализуется

В частности, открываются рынки, подчеркнула представитель Управления организации по делам беженцев

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Обстановка на улицах Афганистана медленно нормализуется, открываются рынки. Об этом сообщила в среду на видеобрифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в этой стране Кэролайн ван Берен.

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"Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, дела медленно возвращаются к нормальному состоянию. Наша сотрудница рассказала мне, что выходила сегодня на улицу, смогла посмотреть, прогуляться вокруг. Некоторые рынки открыты", - отметила она.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
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