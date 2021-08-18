Раиси заявил, что Иран настроен как можно скорее заключить договор о сотрудничестве с РФ

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ирана заинтересованы в скорейшем заключении договора о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. Об этом заявил в среду президент исламской республики Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы серьезно настроены как можно скорее довести до конца вопрос [подписания] документа о всеобъемлющем сотрудничестве Ирана и России", - цитирует иранского политика его пресс-служба. По словам Раиси, иранская сторона "стремится устранить препятствия в отношениях, открыть новую страницу сотрудничества и полна решимости увеличить торговый оборот с Россией".

Президент Ирана также поблагодарил российскую сторону за поддержку идеи вступления Тегерана в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, "эти действия укрепляют близкие отношения между странами".

29 марта глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зоннур заявил, что Тегеран рассчитывает подписать с Москвой договор о сотрудничестве, аналогичный заключенному с китайской стороной соглашению. 27 марта министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подписали договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. Соглашение включает взаимодействие в экономической и культурной областях.