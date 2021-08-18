Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана необходимостью предотвратить кровопролитие

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в среду в видеообращении через свой аккаунт в Facebook .

Он подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.​​​

Гани подчеркнул, что не считает себя предателем. "Я не предавал свою родину и прошу всех не обращать внимания на слухи, мы хотели мира для Кабула и не желали, чтобы он был разрушен, я очень надеюсь, что война в Афганистане закончится, - добавил он. - Наши вооруженные силы не несут ответственность за этот провал, она полностью лежит на политиках".

Он также отметил, что вел переговоры с талибами об обеспечении безопасности Кабула и мирной передаче власти.

Гани пообещал в скором времени вернуться в страну.

"Я в [Объединенных Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", - сказал он, указав, что до возвращения на родину "ведет консультации с другими". Ашраф Гани отметил, что он будет продолжать усилия "для достижения справедливости для афганцев".

Гани заявил, что намерен бороться за интересы афганцев.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.