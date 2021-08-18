Ашраф Гани утверждает, что не вывозил деньги во время бегства из Афганистана

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани утверждает, что во время бегства из страны не вывозил с собой деньги.

"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, - сказал он в среду в видеообращении в Facebook. - Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.