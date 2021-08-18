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Смена власти в Афганистане

Ашраф Гани утверждает, что не вывозил деньги во время бегства из Афганистана

Экс-президент заявил, что "уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке"
Ашраф Гани Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS
Описание
Ашраф Гани
© Afghan Presidential Palace/Handout via REUTERS

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани утверждает, что во время бегства из страны не вывозил с собой деньги.

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"Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги, - сказал он в среду в видеообращении в Facebook. - Но это все ложь, я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли 15 августа в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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АфганистанГани, АшрафСмена власти в Афганистане
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