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Смена власти в Афганистане

Эрдоган заявил, что Турция открыта для сотрудничества с талибами

Эрдоган заявил, что Турция открыта для сотрудничества с талибами - Рейтер.

Теги
АфганистанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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Политик пообещал в скором времени вернуться в республику
Ашраф Гани объяснил свое бегство из Афганистана необходимостью предотвратить кровопролитие
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