Афганцы пересекают узбекскую границу по Амударье на плотах из баклажек из-под воды

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 18 августа. /ТАСС/. Беженцы из Афганистана пересекают узбекско-афганскую границу в том месте, где она проходит по середине Амударьи, на плотах, сделанных из баклажек из-под воды. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС источник в Термезе.

По его словам, в последние дни сразу несколько групп афганских беженцев несанкционированно перешли на территорию Узбекистана в районе Термеза, при этом специалистов удивляло, как вооруженные люди в форме переплыли Амударью. "Как выяснилось, изобретательные афганцы использовали для переправы через достаточно глубокую реку с быстрым течением импровизированные плоты из пустых баклажек из-под воды, которые способны держать на поверхности воды солидный груз", - объяснил собеседник.

Он добавил, что подобным дешевым, практически невесомым, бесшумным и надежным плавсредством очень легко управлять. "В считанные минуты переплыв реку, все нарушители сдались нашим пограничникам", - добавил источник.

Термез - самый южный город Узбекистана, административный центр граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области. Граница между двумя странами проходит по руслу Амударьи, которая протекает буквально по окраине города, протяженность границы составляет 144 км. Неподалеку от Термеза находится единственный пункт пропуска через границу этих государств. Он проходит через мост Термез - Хайратон, являющийся важнейшей частью транспортной инфраструктуры двух стран.